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جدول اعمال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء

جدول اعمال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء
جدول اعمال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء
2025-02-04 15:15:08 - المصدر: الفرات نيوز

{سياسية: الفرات نيوز} يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسته الاعتيادية جلسة أعماله.

ويتضمن جدول اعمال الجلسة بعد تعديله، أبرز ما يلي:

1 التصويت على قرار بالتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات للسادس الاعدادي.

2- التصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين، الذي تم إعداده من قبل اللجنة القانونية.

3- التصويت على مشروع قانون الصحة النفسية، الذي تم إعداده من قبل لجنة الصحة والبيئة.

4- مناقشة الوضع الخدمي في محافظة ديالى، حيث قررت اللجنة المالية المؤقتة متابعة الحفاظ على أموال الدولة.

5- قراءة أولى لمشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري، الذي تم إعداده من قبل لجنة حقوق الإنسان.

5- قراءة أولى لمشروع قانون حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، الذي تم إعداده من قبل لجنة العلاقات الخارجية.

6- قراءة أولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المخاطرين رقم (13) لسنة 2011، الذي تم إعداده من قبل لجنة الأمن والدفاع.

جدول اعمال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء

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