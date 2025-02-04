2025-02-04 15:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف مصدر من داخل مجلس محافظة بغداد، يوم الثلاثاء، عن اتفاق سياسي يقضيبترشيح عمار الحمداني، بديلاً عن رئيس المجلس الحالي عمار القيسي.

وقالالمصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "اتفاقاً سياسياً لجميع القوى السنية على ترشيحعمار الحمداني، بديلاً عن عمار القيسي"، مبيناً أنه "كان من المفترض عقدجلسة لانتخاب بديل عن القيسي، لكن الأخير قدم إجازة مرضية لمدة 14 يوماً ولحينعودته أجلت الجلسة".

وأضافالمصدر، أن "35 عضواً من أصل 49 عضواً في مجلس المحافظة سيصوت لصالح عمارالحمداني، وهو اتفاق نهائي من قبل جميع القوى السياسية السنية في المجلس".

وكانمجلس محافظة بغداد، قد قرر الأسبوع الماضي استجواب رئيس المجلس عمار القيسي، اليومالثلاثاء، على خلفية سوء الإدارة والاستغلال الوظيفي،حسب ما ذكره المجلس.