مجلس نينوى يتوعد المحافظ.. مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية تشعل أزمة

2025-02-04 15:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس محافظة نينوى، مروان الطائي، يوم الثلاثاء، عناعتراض محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، على تنفيذ المباشرات الخاصة بتعيين رؤساء الوحداتالإدارية الجدد، مشيراً إلى أن المجلس سيتبع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلكمفاتحة المحكمة الاتحادية، لتنفيذ قرارات الجلسة الرابعة عشر، على الرغم من وجود ضغوطسياسية تعرقل التنفيذ.

وأوضح الطائي لوكالة شفق نيوز، أن "محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل،أبلغ المجلس بموافقته على تطبيق قرار المحكمة الإدارية الخاص بإعفاء وتعيين رؤساء الوحداتالإدارية حال وصوله، لكنه أبدى ملاحظاته وامتنع عن تنفيذ المباشرات الخاصة بالرؤساءالجدد، بحجة وجود مخالفات قانونية ارتكبت في الجلسة الرابعة عشر التي أسفرت عن التعيينات".

وأكد الطائي أن "مجلس محافظة نينوى سيواصل السعي لتنفيذ قرارات الجلسةالرابعة عشر عبر الطرق القانونية، بما في ذلك مفاتحة المحكمة الاتحادية لحل الخلافاتالقائمة حول الموضوع"، مشيراً إلى أن "المجلس قد يضطر في المستقبل إلى تقديمدعاوى قضائية ضد المحافظ إذا استمر في عرقلة تنفيذ القرارات".

وأشار الطائي إلى أن "الضغوط السياسية والحزبية هي التي تقف وراءامتناع المحافظ عن تنفيذ المباشرات الخاصة برؤساء الوحدات الإدارية"، موضحاً أن"هذه الضغوط لا يجب أن تؤثر على قرارات الدولة".

وقال الطائي: "نحث المحافظ على الالتزام بدوره التنفيذي، باعتبارهرئيس السلطة التنفيذية في المحافظة، وأن لا يكون طرفاً في هذه الصراعات السياسية التيتضر بمصالح المواطنين".

وتابع الطائي مؤكداً ثقته التامة في القضاء العراقي، حيث أشار إلى أن"قرارات المحكمة الإدارية السابقة التي أنصفت المجلس وقراراته بالإعفاء ستكونثابتة، وأن المجلس سيواصل العمل على ضمان تنفيذ قراراته بناءً على حكم القضاء.

وأضاف الطائي: "نحن واثقون بأن القضاء العراقي سيؤيد قراراتنا، كماأنصفنا في الماضي، وسيثبت ذلك في المستقبل".

جدير بالذكر أن الجلسة الرابعة عشر التي انعقدت في مجلس نينوى كانت قدشهدت إعفاء وتعيين 20 رئيس وحدة إدارية، مما أثار جدلاً واسعاً حول قانونية الإجراءاتالمتبعة، مما دفع المحافظ إلى رفض تنفيذ المباشرات رغم قرار المحكمة الإدارية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا ردت الخميس الماضي الطعون المقدمة من قبلرؤساء ثمانية وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم التي جرت منقبل مجلس محافظة نينوى كانت قانونية.

يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات الإطار التنسيقيبقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى بداية تسلم مجلس المحافظة لمهامه،وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتىالآن، بدورهم قدم المعفيون طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.