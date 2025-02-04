بغداد واليونسكو تبحثان سبل إحياء تراث مدينة الموصل واستعادة الآثار المنهوبة منها

2025-02-04 16:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 4 - 2 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني مع المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اودري أزولاي اليوم الثلاثاء سبل إحياء تراث مدينة الموصل واستعادة الآثار المنهوبة منها. وأكد السوداني في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية اليوم الثلاثاء دعمه لمواصلة عمل اليونسكو في الموصل وإعادة إحياء تراثها وآثارها التي دمرها ونهبها ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مشددا على ضرورة استعادة الآثار العراقية المسروقة في ضوء قاعدة البيانات المتوفرة لدى المنظمة.وأثنى السوداني على التعاون بين وزارتي (التربية) و(التعليم العالي والبحث العلمي) العراقيتين مع (اليونسكو) وعلى وجه الخصوص تعاون الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في ما يتعلق بتطوير برامج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.بدورها قالت ازولاي إن وجودها في الموصل يأتي في إطار حرص المنظمة على العمل في العراق والمساهمة الفعلية في إحياء ما دمره الإرهاب مبينة أن استعادة الآثار العراقية المسروقة جزء أصيل من مهمة اليونسكو.وتبنت اليونسكو منذ نحو سبعة أعوام مبادرة (إحياء روح الموصل) التي ترتكز على ثلاثة محاور هي إحياء التراث وتنشيط الحياة الثقافية ودعم التربية والتعليم إذ نجحت في إعادة بناء وتأهيل العشرات من البيوت والمساجد والمؤسسات التراثية وجددت المئات من المدارس. (النهاية) ع ح ه / أ ب غ