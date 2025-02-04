الاتحادية تبطل عضوية المشهداني وتثبت المساري وترد دعوى نصيف ضد الخفاجي

2025-02-04 16:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)،يوم الثلاثاء، بعدم صحة عضوية عضو البرلمان العراقي أحمد المشهداني، بحسب مصدر مطلع.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "المحكمة الاتحادية العليا قضتبعدم صحة عضوية النائب أحمد المشهداني"، مبيناً أن "أحمد المساري سوفيحل بديلاً عنه".

ولاحقاً، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بياناً ورد لوكالة شفق نيوز،ذكرت فيه أنها "نظرت الدعوى بالعدد (90 وموحداتها 248/ اتحادية /2024) وقررت الحكمبعدم صحة عضوية النائب أحمد اسماعيل المشهداني وحلول المدعي احمد عبد حمادي المساريمحله بصفة عضو في مجلس النواب اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 4\2\2025".

وبينت، أن "الحكم برد دعوى المدعي (سعد ثامر جاسم سرهيد) قراراً باتاً وملزماًللسلطات كافة".

إلى ذلك، أوضح المصدر، أن "المحكمة الاتحادية ردت دعوى النائبة عاليةنصيف التي طالبت انهاء عضوية النائب حسن الخفاجي".