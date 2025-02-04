الحزبان الرئيسان يتوصلان لاتفاق مبدئي لإدارة المرحلة المقبلة في كردستان

2025-02-04 16:54:04 - المصدر: المسرى

أصدرت اللجنة التفاوضية المشتركة للاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي بيانا اكدت فيه انه “تم :التوصل الى تفاهمات مشتركة واتفاق مبدئي لادارة المرحلة المقبلة”، وفيما يأتي نص البيان بيان اللجنة التفاوضية المشتركة الحزب الديمقراطي الكوردستان والاتحاد الوطني الكوردستاني “اجرت اللجنة التفاوضية المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم 4 شباط 2025 آخر اجتماع لها، بعدما عقدت [...]