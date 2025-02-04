مقتل 5 من "داعش" بهجوم نفذته قوات عراقية في كركوك

2025-02-04 17:00:05 - المصدر: اندبندنت عربية

عثرت القوات بعد العملية على أحزمة ناسفة ومواد أخرى (رويترز)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية اليوم الثلاثاء أن قوات الأمن العراقية تمكنت في الـ31 من يناير (كانون الثاني) الماضي، وبدعم من القوات الأميركية بالقيادة، من تنفيذ ضربات جوية دقيقة في كركوك أسفرت عن مقتل خمسة من عناصر تنظيم "داعش".

وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان على "إكس"، إنها عثرت خلال عملية مسح أولية بعد الضربة على أحزمة ناسفة عدة ومواد أخرى، مضيفة أن الضربات الجوية تمت بفضل قوات القيادة المركزية.

كانت وزارة الدفاع العراقية قد أشارت، الأحد، إلى مقتل والي كركوك، إضافة إلى قياديين بارزين آخرين ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي.

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وذكر بيان لإعلام الدفاع أن "طيران الجيش تمكن، من خلال ضربة جوية دقيقة نفذت بناءً على معلومات ورصد للطائرات المسيرة، من تدمير مضافة لإرهابيي (داعش)".

كانت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي قد أعلنت العثور على جثث سبعة انتحاريين يحملون أحزمة ناسفة قُتلوا بضربة جوية نفذتها طائرات "F16" العراقية في قاطع "الزركة" ضمن الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وكركوك، الجمعة الماضي.



