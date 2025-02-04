من كشك صغير إلى 5 فروع وماركة مسجلة.. قصة نجاح بائع قهوة في كركوك

2025-02-04 17:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنفيذ مشاريع صغيرة تساهم في توفير فرص عمل لعشرات الشباب والفتياتكانت حلم شاب كركوكي بدأها في مساحة صغيرة على شارع بغداد وسط محافظة كركوك (255كمشمال شرقي بغداد)، ونجحت الفكرة والكشك الصغير صار خمسة فروع يعملون فيها شباب علىمدار 24 ساعة بتقديم قهوة بنكهة كركوكية وعصائر ماركة صارت مسجلة باسم صاحبها.

الشاب محمد نجاة من مواليد كركوك عام 1989 متزوج ولديه طفلين، الشاب اعتمدعلى نفسه في إنشاء مشروعه والتوسع به ليكون أشهر من يقدم القهوة بنكهة فريدة مع جملةمن المشروبات التي باتت تعتبر رقم واحد في كركوك وبزيادة الطلب عليها أصبح محمدسبباً في تشغيل أكثر من 60 شاباً في فروعه المنتشرة في المحافظة، وهي من المشاريع الناجحةالتي بناها وصارت رقماً صعباً في مستوى المشاريع المتوسطة.

ويقول نجاة لوكالة شفق نيوز، إن "مشروعي بدأته قبل نحو ثلاث سنوات،وكان المشروع يضم في البداية خمسة شبان، بكشك صغير في شارع بغداد قرب تقاطع طريق بغدادحي الواسطي قرب جسر المشاة، واعتمدنا على تقديم قهوة بطريقة عمل خاصة عبر خلط أفضلالأنواع، ولاحظنا وجود اقبال ودعم من اهالي كركوك".

ويشير إلى أن "فكرة المشروع مبنية على تقديم القهوة حسب طلب الزبونوكذلك العصائر ذات التركيبات الخاصة وما قدمناه من إخلاص وجودة المنتج المقدم صار الإقبالعلى الموقع الرئيسي للكشك واطلقنا عليها (بوكس كافيه)، وبعد زيادة الإقبال على فرعناالرئيسي الأول في شارع بغداد زاد عدد العاملين في المقر الرئيسي الى عشرة عاملين ونعملمنذ ساعات الصباح الاولى لغاية منتصف الليل".

5 فروع تشغل 60 شاباً

وتابع، "بعد الطلب المتزايد على منتجاتنا قررنا افتتاح خمسة فروعفي عموم مناطق كركوك ويعمل في الفروع الخمسة اكثر من 60 شاباً يمثلون ابناء كركوك ومنجميع القوميات، ويعمل الشباب بإخلاص ويقيمون على بيوتهم من خلال هذا العمل".

قهوة مميزة

ويقول أحد العاملين في الفرع الرئيسي لـ"بوكس كافيه" الشاب مجتبىمحمد (20 عاماً) لوكالة شفق نيوز، إن "القهوة التي نقدمها تعتبر فريدة الطعم والمذاق،والى جانبها نقدم عصائر وحلوى يتم إعدادها بأيدي الشباب وفيها أسرار لا يعرفها الامتذوقي طعم القهوة والعصائر، فهي ذات نكهة خاصة لا توجد في اي مكان، وهذا هو سر نجاحقهوتنا والعصائر، فهي خلطة سرية لا يعرفها الا صانع القهوة ومتذوقها".

وتابع أن "العمل يضيف متعة لما نقدمه من خدمة للزبائن، واليوم نعتبرالمكان الذي نعمل فيه منزلنا الاول ونحرص على تقديم كل ما هو جيد ومميز في عملنا ونحناليوم رقم واحد بشهادة كل من يشرب القهوة من عندنا او يشتري العصائر او حتى الحلوياتالاخرى المرتبطة بالقهوة".

وعن أسعار القهوة يؤكد أن "الاسعار تبدأ من 1500 دينار وصولا الى5 الاف دينار وحسب نوع الطلب للقهوة أو العصائر وهي تراعي جميع المستويات وحتى الفقراءنقدم لهم في غالب الاحيان المشروبات مجانا مراعاة لظروفهم".

وتابع أن "الإقبال من الاعمار كافة سواء لاحتساء القهوة أو شرب العصائر،والنسبة الكبيرة من الشباب والشابات حيث نوفر كل ما يرغبون به من قهوة وعصائر مميزة".

خدمة مميزة

وتقول إحدى زبائن "بوكس كافيه" وتدعى شيماء عبدالله لوكالة شفقنيوز، إن "القهوة المميزة مع العصائر التي يقدمها (بوكس كافيه) صارت ماركة لاتفارقنا منذ ساعات الصباح الاولى قبل التوجه الى العمل، فلا يمكن لنا الذهاب الى العملدون احتساء القهوة أو تناول وجبة حلوى خفيفة من (بوكس كافيه)، فما يقدمونه له طعم مميز".

وتشير إلى أن "اهالي كركوك يدعمون العمل الشبابي، كما أن المشاريعالصغيرة تساهم في توفير فرصة عمل للكثير من الشباب والفتيات في القطاع الخاص، بدل انتظارالوظائف الحكومية".