2025-02-04 17:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، الدعوى القضائية ضد رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي.

وفي 14 من تشرين الثاني 2023 نظرت المحكمة التحادية بدعوى قضائية لاسقاط عضوية الدهلكي بمزاعم توقيعه على أوراق فارغة للترشح للانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وبسقوط ورد هذه الدعوى في قرار المحكمة اليوم فقد حافظ الدهلكي على عضويته بمجلس النواب واسقاط التهم عنه.