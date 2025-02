2025-02-04 17:27:04 - المصدر: جمار

يتتبّع هذا المقال تاريخ نشأة وتكوّن كلمتي / مفهومي "مثلية" و"شذوذ جنسي" في اللغة العربية والمقارنة بينهما وبين ما تروجه أجهزة السلطة العراقية عنهما اليوم لتبرير تجريمهما وخلق ثنائية منهما...

