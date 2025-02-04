الحسان يتجول في أسواق أربيل ويستمتع بتجربة الثقافة الكوردية (صور)

2025-02-04 17:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فيزيارة تعكس اهتمامه بالثقافة المحلية، تجول الممثل الخاص للأمين العام للأممالمتحدة في العراق، محمد الحسان، في أسواق أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وخلال جولته،توقف الحسان في مقهى ماجكو الشهير، حيث احتسى الشاي التقليدي، قبل أن يتوجه إلىمطعم كباب ياسين الشهير لتذوق أحد أشهر الأطباق الكوردية، كباب أربيل.

كما أبدى الحسانإعجابه بالزي الكوردي التقليدي، وطلب تجهيز زي كوردي خاص به، معرباً عن رغبته فيارتدائه خلال احتفالات الربيع القادمة.