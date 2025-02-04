السليمانية تحذر المسافرين: قيود صارمة على استخدام البطاقات المصرفية

2025-02-04 17:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذرت مديرية آسايش السليمانية، يوم الثلاثاء، من عواقب مخالفةتعليمات استخدام البطاقات المصرفية أثناء السفر عبر المطارات والمنافذ الحدودية، مؤكدةأن أي انتهاك لهذه الضوابط قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية بموجب قانون مكافحة غسلالأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015.

وأوضحت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن السائحين ملزمونبحمل بطاقاتهم المصرفية الشخصية فقط، مشيرة إلى أن حيازة أي بطاقات أخرى قد تؤدي إلىاتهامهم بانتهاك القانون ومصادرة تلك البطاقات.

كما شددت على أن امتلاك أو استخدام عدة بطاقات مصرفية ليست باسم الشخصذاته يجعله وصاحب البطاقات مسؤولين أمام القانون، مما قد يترتب عليه الحظر والمصادرة.

وأكدت المديرية أن شراء أو استئجار البطاقات المصرفية يُعدّ تصرفًا غيرقانوني، وسيتم تقديم المخالفين إلى العدالة.

ودعت المواطنين إلى حماية وثائقهم الشخصية وعدم السماح باستخدامها من قبلأي جهة أخرى لهذا الغرض.

وتأتي هذه التعليمات في ظل جهود سلطات إقليم كوردستان لتعزيز الإجراءاتالرقابية على التعاملات المالية ومكافحة أي أنشطة مشبوهة تتعلق بغسل الأموال أو تمويلالإرهاب.