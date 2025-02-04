التغيير تتهم الاتحاد الوطني بالتحريض على اعتصامات السليمانية

2025-02-04 17:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رأت النائب السابقة في برلمان اقليم كوردستان عن حركة"التغيير" پيمان عز الدين، يوم الثلاثاء، أن الاحتجاجات في السليمانية تتمبتفويض من الاتحاد الوطني الكوردستاني، مؤكدة أن هذه الاحتجاجات ستنتهي بتفويض الحزبأيضاً.

وقالت النائب في منشور على فيسبوك اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن"الاحتجاجات في السليمانية تنظم بموافقة الاتحاد الوطني الكوردستاني، وفي حالكانت الاحتجاجات غير مصرح بها من الاتحاد، فإن المشاركين فيها سيتعرضون للاضطهاد منقبل الأجهزة الأمنية مثل الشرطة والقوات الخاصة، وسيتم التعامل معهم بالقوة".

وأضافت أن "أي احتجاج يجب أن يكون بموافقة من الاتحاد الوطني، وأنهسيتم التعامل معه بشكل رسمي من قبل الأجهزة الأمنية، وذلك لضمان عدم حدوث أي فوضى أواضطراب".

وأكدت، أنه "من الضروري أن تنتهي هذه الاحتجاجات بقرار من الحزب لعدمتعريض حياة المحتجين للخطر ولضمان استقرار الوضع الأمني في السليمانية".

وتتواصل الاحتجاجات في السليمانية وسط دعوات إلى التدخل العاجل وحل المشكلاتالعالقة بين بغداد واربيل التي تثقل كاهل المواطنين.

ومع استمرار الإضراب عن الطعام والاحتجاجات، تبرز تساؤلات حول مدى استجابةالجهات المعنية لهذه المطالب، وما إذا كان سيتم التوصل إلى حلول تنهي الأزمة.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تزايد الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعانيمنها مدن إقليم كوردستان، حيث تشهد السليمانية بشكل خاص أوضاعًا معيشية متدهورة بسببتأخر الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى الخلافات المستمرة بين بغداد وأربيلحول توزيع الموارد المالية والسلطة، وتشكل هذه التحركات الشعبية ضغطًا متزايدًا علىصناع القرار لإيجاد حلول جذرية للأزمة الراهنة.