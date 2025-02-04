الحكومة العراقية والبنك المركزي يطلقان مبادرة لإصلاح النظام المصرفي

2025-02-04 17:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مكتبرئيس مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، عن إطلاق مبادرة لإصلاح النظام المصرفي،بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، مكونة من 4 نقاط رئيسية، وهي تأتي بالشراكة معشركة (أوليفر وايمان) العالمية للاستشارات الإدارية.

وقال المكتب في بيانورد لوكالة شفق نيوز، إن "الإصلاحات المصرفية شكلت ركناً مهماً من أركانالإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، ومن أجل استكمال الخطوات المهمةالتي بدأت بها الحكومة في هذا الإطار منذ مباشرتها أعمالها، ومن أجل تحقيق حزمةمستهدفات التنمية التي تستلزم وجود تطوّر مصرفي، شرعت الحكومة، بالتعاون مع البنكالمركزي العراقي، في مبادرة شاملة تتضمن عملية إصلاحات مصرفية ستراتيجية متكاملة،تشكل لحظة فارقة في تاريخ التنمية الاقتصادية للعراق، وتتناسب مع مدى الالتزامبالارتقاء بمستوى المعايير المصرفية، وتعزيز المرونة المالية، ودعم القدرةالتنافسية للمنظومة المالية".

وأضاف "تستهدفهذه الإصلاحات الشاملة مواكبة التطورات في دول المنطقة والعالم، والإسهام في فتحالشراكات، وآفاق التواصل مع العالم الخارجي بشكل واسع في التعاملات المصرفيةوالمالية الحديثة، إذ يعمل البنك المركزي ساعياً في تطبيق وتطوير الأطر الرقابيةوالتنظيمية مع شركاء دوليين، بما يسهم في تحقيق النمو والتطوير المستدام للقطاعالمصرفي، مثلما تعمل الحكومة على دعم إصلاحات وجهود البنك المركزي العراقي فيتطوير حالة القطاع المصرفي".

وبينت أنه "قدارتكزت هذه الجهود للإصلاح على المجالات الرئيسية الآتية: أولا، تعزيز هياكلالمُلكية وأطر الحوكمة، عبر تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال تدابير من بينهااستحداث هياكل مُلكية متنوعة، وضمان الإشراف المستقل لمجالس الإدارة على العملياتواللجان".

والنقطة الثانية بحسبالبيان: "الارتقاء بمستوى ومعايير الخدمة، من خلال زيادة إمكانية الوصول إلىالخدمات المالية الأساسية لجميع أفراد الشعب العراقي، عبر تعزيز الكفاءة وزيادةالمعروض من المنتجات وتحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي"، فيما تضمنتالنقطة الثالثة "المواءمة والتوافق مع المعايير الدولية، عبر فرض الالتزامبالأطر والممارسات المعترف بها في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويلالإرهاب، فضلاً عن الالتزام بالشفافية المالية من أجل ضمان سلاسة الخدمات المصرفيةودعم الأعمال واحتياجات المواطنين".

والنقطة الرابعة،"تعزيز المرونة المالية، عبر تعزيز السلامة المالية للمصارف العراقية ووضعمتطلبات قوية بشأن رؤوس الأموال والسيولة النقدية، لحماية ودائع العملاء وحمايةالاقتصاد في مواجهة التحديات المحلية والدولية".

ولفت البيان إلى أن"هذه المبادرة تأتي في إطار ستراتيجية أوسع نطاقاً تستهدف تحديث القطاعالمصرفي، يعمل البنك المركزي العراقي حالياً على تطويرها بالشراكة مع شركة (أوليفروايمان) العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية، وتعزز الإصلاحات الجاريةالتي تنفذ مع المصارف الحكومية من تكامل تلك الستراتيجية، بما يمثل نقطة تحوّل فيمستقبل المنظومة المالية العراقية".

وأكد أنه "سيجريلاحقاً عرض التفاصيل التنفيذية لهذه الإصلاحات"، مشددا على أنه "من هذاالمنطلق، تؤكد الحكومة والبنك المركزي تبنّي رؤية مشتركة إصلاحية، تتمثل في إنشاءمنظومة مصرفية حديثة وشفافة وشاملة تدعم تطلعات الاقتصاد الديناميكي للدولةالعراقية".