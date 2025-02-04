2025-02-04 18:00:06 - المصدر: الطاقة

ما يزال العراق يعاني من تداعيات أزمة الغاز الإيراني، التي أثّرت مباشرةً في قطاع الكهرباء، مما أدى إلى تراجع الإمدادات وزيادة ساعات انقطاع التيار. ووفقًا لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتطورات الأزمة، لم تتمكن الحكومة العراقية من تأمين بديل فوري، منذ أن أوقفت طهران تدفُّق الغاز إلى بغداد بحجّة "أعمال الصيانة"، ما جعل البلاد …

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