جامعات بريطانية تبدي استعدادها لإنشاء كلية الطب في حلبجة

2025-02-04 18:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنتوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء،استعداد جامعات بريطانية عدة لتقديم الدعم والمساعدة في تأسيس كلية الطب في جامعةحلبجة.

وذكرت الوزارةفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي، آراممحمد قادر، استقبل اليوم، في أربيل القنصل العام بالوكالة للمملكة المتحدة فيإقليم كوردستان، أندرو بيزلي، والوفد المرافق له".

وأشار القنصلالبريطاني، بحسب البيان، إلى "حرص بلاده على تعزيز التعاون في مجال التعليمالعالي"، مشيراً إلى أن "الجامعات البريطانية مستعدة لتقديم خبراتها فيمجالات الطب، المناهج الدراسية، وتأسيس البنية التحتية للمستشفيات التعليمية في حلبجة".

وأضاف البيان،أن "الوزير آرام محمد رحّب بالقنصل البريطاني الجديد"، مشيداً في الوقتنفسه بـ"العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة، وأكد أنالوزارة تعمل بجدية على إنشاء كلية طب متطورة في جامعة حلبجة، حيث أبدت عدد منالجامعات البريطانية المرموقة استعدادها لتقديم الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف".

وأوضح وزيرالتعليم العالي، وفقاً للبيان، أن "تأسيس الكلية سيساهم في تحسين الخدماتالطبية المقدمة لسكان حلبجة وتعزيز التعليم الطبي في الإقليم"، داعياً الجانبالبريطاني إلى "تقديم المزيد من الدعم والتنسيق لضمان التنفيذ الناجح لهذاالمشروع".

وفي ختامالاجتماع، قدم القنصل البريطاني دعوة رسمية من حكومة بلاده إلى وزير التعليمالعالي في كوردستان للمشاركة في المؤتمر العالمي للتعليم المقرر عقده في لندن، كماأبدى استعداده لتنظيم اجتماع رفيع المستوى بين وزارة التعليم العالي في الإقليمووزارتي التربية والتعليم العالي في بريطانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن الجامعاتالبريطانية الرائدة، بهدف تعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية.