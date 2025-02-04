استثمار البصرة تبحث توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة

2025-02-04 18:35:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بحثت هيئة استثمار البصرة، الثلاثاء، تخصيص ثلاثة بالمئة من الوظائف في المشاريع الاستثمارية، لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أنه في إطار تعزيز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، بحثت هيئة استثمار البصرة تخصيص ثلاثة بالمئة من الوظائف في المشاريع الاستثمارية لهذه الفئة، تنفيذًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للاستثمار، وجرى ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الهيئة علاء عبد الحسين سلمان، بحضور مدير مكتب التوظيف في هيئة ذوي الإعاقة أحمد تقي هاشم، ووفد من فريق إني أقدر الذي يضم ناشطين من ذوي الإعاقة. وأضافت، أن المناقشات تركزت على سبل تكييف المشاريع الاستثمارية بما يضمن تسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الفرص الوظيفية، حيث تم التأكيد على أهمية تخصيص ثلاثة بالمئة من الوظائف لصالح هذه الفئة بما يتماشى مع التشريعات والقوانين المحلية التي تدعم حقوقهم. وأكد رئيس الهيئة، بحسب البيان، على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة عمل شاملة، تتيح لذوي الاحتياجات الخاصة المشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما شدد على أهمية تبني سياسات تضمن لهم فرصًا مستدامة وتكافؤ الفرص. من جانبه، أشار مدير مكتب التوظيف في هيئة ذوي الإعاقة إلى، أن تخصيص هذه النسبة من الوظائف يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من المشاركة في عملية التنمية المستدامة، مؤكدًا على، ضرورة استمرار العمل المشترك بين الأطراف المعنية كافة لضمان تحقيق هذه الأهداف. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام