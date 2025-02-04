أرباح شركة PepsiCo تفوق التقديرات.. لكن الطلب على منتجاتها ينخفض ​​في أميركا الشمالية

2025-02-04 18:35:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

سجلت شركة بيبسكو PepsiCo نتائج فصلية متباينة يوم الثلاثاء، حيث تراجع الطلب على وجباتها الخفيفة ومشروباتها في أميركا الشمالية للربع الخامس على التوالي، مما أدى إلى انخفاض أسهم الشركة بأكثر من 2 في تعاملات ما قبل السوق. أداء الشركة مقارنة بتوقعات وول ستريت: ربحية السهم: 1.96 دولاراً بعد التعديل مقابل 1.94 دولاراً متوقعة. الإيرادات: 27.78 مليار دولار مقابل 27.89 مليار دولار متوقعة. سجلت بيبسكو صافي دخل للربع الرابع بلغ 1.52 مليار دولار، أو 1.11 دولاراً للسهم، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار، أو 94 سنتاً للسهم، خلال نفس الفترة من العام السابق. وبعد استثناء تكاليف إعادة الهيكلة وخسائر انخفاض القيمة وعوامل أخرى، بلغ ربح السهم المعدل 1.96 دولاراً. وانخفضت المبيعات الصافية بشكل طفيف إلى 27.78 مليار دولار، بينما ارتفعت الإيرادات العضوية التي تستثني تأثير الاستحواذات والتصفيات وتقلبات أسعار الصرف بنسبة 2.1 خلال الربع الرابع. تراجع الطلب في أميركا الشمالية رغم ارتفاع حجم المبيعات العالمية بنسبة 1 لكل من الأغذية المريحة والمشروبات، إلا أن الطلب كان أضعف في السوق الأميركية، حيث أصبح المستهلكون أكثر حذراً في الإنفاق، مما أثر على وتيرة شراء الوجبات الخفيفة والمشتريات من متاجر التجزئة. وانخفض حجم مبيعات وحدة فريتولاي أميركا الشمالية بنسبة 3 خلال الربع، حيث واصل المستهلكون مراقبة ميزانياتهم الغذائية بعد سنوات من ارتفاع الأسعار ومعدلات الفائدة. وأوضحت الشركة في بيان أن قطاع الوجبات الخفيفة المالحة شهد أداءً أضعف مقارنة بالسلع الغذائية المعبأة الأخرى في عام 2024، بعد سنوات من التفوق على هذا القطاع. وفي قطاع المشروبات، تراجع حجم المبيعات في أميركا الشمالية بنسبة 3، إلا أن بعض العلامات التجارية سجلت أداءً إيجابياً، حيث اكتسبت جاتوريد حصة سوقية، بينما تجاوزت مبيعات ماونتن ديو باها بلاست حاجز المليار دولار سنوياً. أما وحدة كوكر فودز أميركا الشمالية، فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 6 في حجم المبيعات، نتيجة تداعيات عملية استدعاء المنتجات التي تمت في ديسمبر كانون الأول السابق. وتتوقع بيبسكو تحسن أداء هذا القطاع في عام 2025 بعد تجاوز تأثيرات الاستدعاء. توقعات 2025 تتوقع بيبسكو نمواً منخفضاً في خانة الآحاد لإيراداتها العضوية، وزيادة متوسطة في خانة الآحاد لأرباحها الأساسية المعدلة بسعر الصرف الثابت خلال عام 2025. وقال الرئيس التنفيذي رامون لاغوارتي في بيان: مع التطلع إلى 2025، سنواصل تعزيز توسع أعمالنا الدولية، مع اتخاذ إجراءات لتحسين الأداء في أميركا الشمالية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام