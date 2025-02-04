حوادث متفرقة وليست متزامنة.. توضيح بشأن انهيار برج كهرباء في بلد

2025-02-04 18:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

كشف مسؤول حكومي اليوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، حقيقة وفاة ثلاثة موظفين نتيجة انهيار برج كهرباء في محافظة صلاح الدين.

وقال قائممقام قضاء بلد في محافظة صلاح الدين حيدر البلداوي لـ"بغداد اليوم": "ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة ثلاثة موظفين نتيجة انهيار برج كهرباء في مركز قضاء بلد غير دقيق".

وأوضح أن "الحقيقة تتمثل في حادث وقع قبل أسبوع لعامل يحمل الجنسية الإيرانية، يعمل في إحدى الشركات التي تقوم بتبديل الأسلاك في محيط قضاء بلد مما أدى إلى وفاته".

وأضاف: "اليوم توفي عامل إيراني آخر بسبب سقوط أحد أبراج الكهرباء أثناء العمل فيما تعرض موظف في دائرة الكهرباء إلى صعقة كهربائية في حادث آخر وهو في حالة حرجة وتم نقله إلى المستشفى حيث يرقد في العناية المركزة".

وأكد أن "هذه الحوادث متفرقة وليست جميعها حدثت اليوم في قضاء بلد كما أن المتوفين يحملون الجنسية الإيرانية وكانوا يعملون ضمن كادر شركة تقوم بتنفيذ مشاريع تبديل أسلاك الطاقة الكهربائية".

وختم البلداوي حديثه قائلاً: "ننفي ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول وقوع جميع الحوادث اليوم في قضاء بلد".