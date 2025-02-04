تظاهرات كردستان في ظل الصمت الإعلامي.. مصالح سياسية تتحكم بالمشهد

2025-02-04 18:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

علق رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جلو مرعي، اليوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، على أسباب غياب التغطية الإعلامية الموسعة والتفاعل من قبل المدونين والناشطين مع تظاهرات واحتجاجات إقليم كردستان من قبل الإعلام العراقي.

وقال جلو مرعي لـ"بغداد اليوم": "إقليم كردستان جزء من الحالة العامة للعراق، ولا ينفصل عن الواقع السياسي والإعلامي للبلد باعتبار هنالك شراكة وتواصل على مستويات عدة".

وأضاف: "فيما يتعلق بتغطية التظاهرات التي تحصل في السليمانية، فإن الأمر مرتبط بالأطراف السياسية التي تتبع لها وسائل الإعلام، وحتى المدونين والناشطين أغلبهم أداة بيد القوى السياسية الفاعلة، وبالتالي الموضوع لا يمثل السياسة العامة للدولة والحكومة".

وأشار جلو مرعي إلى أن "هنالك قنوات تتبع طرفاً سياسياً معيناً تريد إيصال صورة سلبية عن الإقليم، فتغطي تلك التظاهرات، وهنالك قنوات تابعة لأحزاب معينة لديها علاقات مع حكومة الإقليم والأحزاب الحاكمة هناك، ولا تريد أن تتعرض لمشاكل وإحراجات، خاصة القنوات ووسائل الإعلام والناشطين الذين لديهم إقامة أو يبثون من أربيل".

ويستمر اعتصام المتظاهرين المضربين عن الطعام في السليمانية أمام مقر الأمم المتحدة للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة.