انشقاقات وتحالفات جديدة.. تغيير مرتقب في خارطة مجلس محافظة نينوى

2025-02-04 18:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو في مجلس محافظة نينوى، يومالثلاثاء ، عن وجود تحالفات جديدة قد تساهم في تغيير الخارطة السياسية في المجلس،مشيراً إلى انشقاقات محتملة داخل تحالف "نينوى المستقبل" الذي يضم 16عضواً، من بينهم أعضاء من الإطار التنسيقي.

وقال عضو المجلس، الذي فضل عدم ذكر اسمه،لوكالة شفق نيوز، إن "هذه التحالفات والانشقاقات قد تؤثر بشكل كبير على مراكزالقوى في المجلس، مما قد يصب في مصلحة تحالف نينوى الموحدة، الذي يضم 13 عضواًبينهم 4 مقاعد للحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وأضاف أن "مجلس نينوى الذي يضم 29 عضواًمنقسم إلى تحالفين رئيسيين، هما نينوى المستقبل ونينوى الموحدة، وفي الفتراتالسابقة، لم يتمكن المجلس من تحقيق النصاب في الجلسات الأخيرة بسبب غياب بعضالأعضاء، مما عطل سير العمل".

وتابع أن "غياب الأعضاء كان بدوافع حزبية،للتأثير على النصاب وإفشال الجلسات حين كانت نينوى الموحدة مقاطعة للجلسات فيماسبق"، مبينا أن "التغيير في التحالفات السياسية داخل المجلس سيكون لهتأثير كبير على التوازن السياسي في نينوى، وقد يكون لصالح تحالف نينوى الموحدة فيالمستقبل القريب".

وسبق لمجلس محافظة نينوى، أن شهد مقاطعة لكتلتي"نينوى الموحدة" والحزب الديمقراطي الكوردستاني لنحو 3 أشهر، قبل أنيعودوا للمجلس في منتصف أيلول الماضي، على خلفية تصويت المجلس على تعيين واستبدالمسؤولي الوحدات الادارية.

وكانت كتلة "بابليون" في مجلس محافظةنينوى، لوّحت في 16 كانون الثاني الجاري، باستجواب وإقالة محافظ نينوى عبد القادرالدخيل، في حال لم يصادق على رؤساء الوحدات الإدارية الذين صوت عليهم مجلس نينوىقبل 4 أشهر.

وأبلغ عضو في مجلس محافظة نينوى، في وقت سابقالوكالة، بوجود تحرك جاد لاستجواب محافظ نينوى عبد القادر الدخيل تمهيداً لإقالته،في خطوة مدفوعة بخلافات سياسية على إثر التأخر بإصدار الأوامر الإدارية.