التجارة: تحرك لإبرام اتفاقات مع شركات عالمية في معرض بغداد الدولي

2025-02-04 18:50:02 - المصدر: واع





بغداد - واع - آمنة السلامي

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن تحرك القطاعين الخاص والعام العراقي لإبرام اتفاقات تجارية مع الشركات العالمية المشاركة في معرض بغداد الدولي.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "معرض بغداد الدولي في دورته 48 يشهد حضورًا عربيًا ودوليًا وهناك زيارات كبيرة لمسؤولين حكوميين ووزراء ودرجات خاصة؛ بهدف الاطلاع على ما يعرض فيه من نتاجات تمثل قطاعات صناعية وزراعية وتجارية"، مشيرًا إلى، "مشاركة القطاع الخاص العراقي بشكل متميز في قاعتين كبيرتين للمنتج الوطني".

وأضاف حنون، أن "هناك شركات عالمية أيضًا شاركت في هذه الدورة منها السعودية والعمانية واليابانية والأسترالية والتونسية والباكستانية ومن إيران وغيرها من الدول الأخرى"، مبينًا، أن "هناك محادثات ولقاءات تجري بين القطاعات المختلفة داخل المعرض أبرزها تحرك القطاع الخاص العراقي والقطاع العام بهدف الحصول على مواد أو مواضيع تتعلق بتعهدات تجارية".

وتابع، أن "العراق يشهد حركة عمرانية واستثمارية ومشاريع كبرى للبنى التحتية، وهذا الاستثمار والإعمار يحتاج إلى شراكات مع شركات عالمية لتنفيذ مشاريع بعدد من القطاعات"، منبهًا، أن "المعرض يعمل منذ اليوم الأول على استقطاب واحتواء الشركات الدولية للقاء الشركات العراقية التي تمثل القطاعين الخاص والعام، ومن المؤمل أن نخرج بحصيلة جيدة من التعاقدات للعام الحالي".

وأوضح، أن "العام الماضي شهد توقيع أكثر من 600 صفقة أو عقد تجاري تمت المباشرة أو العمل بها داخل المعرض واليوم نحن منذ اليوم الأول نحاول تقريب وجهات النظر وإجراء اللقاءات بين القطاعين الخاص العراقي والدولي"، مؤكدًا، "السعي لزيادة هذه الاتفاقيات بازدياد عدد الشركات التي وصل إلى 1250 شركة".

وأعرب عن أمله، بأن "يخرج هذه العدد الكبير من الشركات بتعاقدات مهمة مع شركات عراقية تمثل القطاعين العام والخاص، فضلًا عن دراسة تلك الشركات للفرص الاستثمارية في العراق".