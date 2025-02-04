الأنبار.. اتفاق بتفعيل عمل اللجنة الخاصة بتعويضات المواطنين

2025-02-04 18:50:02 - المصدر: واع





الأنبار – واع – أحمد الدليمي

أعلن عضو مجلس محافظة الأنبار عدنان كاظم الكبيسي، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة الخاصة بتعويضات المواطنين في ملف الدور المتضررة.

وقال الكبيسي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "عقد، اليوم الثلاثاء، اجتماع موسع ضم جميع الدوائر المعنية بملف التعويضات والشهداء والجرحى، بحضور حكومة الأنبار المحلية، ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة، ورئيس محكمة الاستئناف وثلاثة قضاة ورؤساء لجان، إضافة إلى الدوائر الأمنية ومدير التقاعد ومدير عام صحة الأنبار".

وأضاف الكبيسي، أنه "تم- خلال الاجتماع- الاتفاق على العمل باللجنة التي كانت متوقفة (لجنة الرمادي) الخاصة بالدور المتضررة وممتلكات المواطنين، يوم غد الأربعاء، حيث سيتم استلام وإنجاز معاملات المواطنين".