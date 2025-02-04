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ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات في الدوري العراقي الممتاز

ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات في الدوري العراقي الممتاز
ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات في الدوري العراقي الممتاز
2025-02-04 18:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت، يوم الثلاثاء، ست مباريات ضمن منافسات الجولة 14 للدوريالعراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت تلك المباريات عن فوز فريق عفك على ضيفه فريق نادي الحسين بنتيجة3-1، كما فاز فريق البيشمركة على ضيفه فريق الرمادي بنتيجة 1-0، وفاز فريق الموصل علىمضيفه فريق الكاظمية بهدف واحد دون مقابل.

فيما تعادل فريق الغراف مع ضيفه فريق الاتصالات ايجابياً بنتيجة 1-1، كماتعادل فريق المصافي ‏مع ضيفه فريق ميسان ايجابياً بنتيجة 1-1، وتعادل فريق امانة بغدادمع ضيفه فريق الفهد سلبياً من دون أهداف.

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