الشمال يتغلب على الصناعات الكهربائية في الدوري العراق الممتاز

2025-02-04 18:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق غاز الشمال الكركوكي فوزاًمهماً على الصناعات الكهربائية، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن جولة جديدة للدوريالعراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرتالمباراة على ملعب غاز الشمال في كركوك، وانتهت لصالح أصحاب الأرض والجمهور بنتيجة1-0.

وشهدالشوط الأول أفضلية للضيوف فريق الصناعات الكهربائية على حساب غاز الشمال، حيث فرضسيطرته على مجريات الربع الأول من المباراة وحاول خط الهجوم لفريق غاز الشمال تسجيلهدف لكن خط دفاع الصناعات الكهربائية أبعد الكرة، وبين هجوم ودفاع للفريقين انتهىالشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفيالشوط الثاني فرض غاز الشمال هيمنة وسيطرة تامة على مجريات الشوط وبقي متسيداً علىمجريات المباراة وسط تراجع أداء خطيّ هجوم ووسط الصناعات الكهربائية ولم يفلحالفريقان بتسجيل أي هدف.

وفيالدقيقة 96 منح حكم المباراة ركلة جزاء لصالح غاز الشمال نفذها بنجاح دانا مصطفىمعلناً تقدم فريقه بهدف دون رد ومعها أطلق حكم المباراة صافرة النهاية.