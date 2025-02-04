2025-02-04 18:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صوّت مجلس محافظة ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، على قائممقامينجديدين لإدارة قضاءي الناصرية والفهود، من كتلة تابعة لوزير العمل والشؤون الاجتماعيةأحمد الأسدي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس محافظة ذي قار صوّت بالأغلبية المطلقةعلى اختيار "ليث دخيل منهل الخفاجي" قائممقاماً لقضاء الناصرية بدلاً من"منير البكاء".

وأضاف كما صوّت المجلس بالأغلبية المطلقة أيضاً على اختيار "نصيفجاسم محمد" قائممقاماً لقضاء الفهود بدلاً من "زكي حسون".

وأشار مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "قائممقامي الناصرية والفهودتابعان لكتلة (سومريون) التي يرأسها وزير العمل أحمد الأسدي، وهذه التغييرات تأتي ضمنالاتفاق السياسي بين الكتل".