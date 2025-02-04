"أطنان من الذهب وقطع أثرية" في كركوك.. تعليق حكومي يحسم الجدل (صور)

2025-02-04 18:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفت دائرة الآثار والتراث في كركوك، يوم الثلاثاء، الأنباء المتداولةعن العثور على ثلاثة أطنان من الذهب وقطع أثرية في قرية شناغة بقضاء الدبس شمال غربيالمحافظة.

وقال مدير الدائرة، رائد عكلة، لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء المتداولةعن العثور على ثلاثة أطنان من الذهب والجرار الأثرية في قرية شناغة بقضاء الدبس(55كم شمال غربي كركوك)، عارية عن الصحة، وعلى خلفية معلومات واردة من الجهات الأمنيةحضرنا مع قائممقام قضاء الدبس، عادل محمد جواد، إلى الموقع الذي تم حفره في القريةوتم العثور داخله على بقايا جرار متكسرة يعتقد أنها آثار، وبحضور القوات الأمنية".

وأضاف أن "دائرة الآثار في كركوك سجلت ما جرى رسمياً، وفي الوقت نفسهتنفي الدائرة وإدارة قضاء الدبس وجود عملات ذهبية داخل الموقع كما روجت له بعض الصفحاتوالقنوات التلفزيونية".

وتابع مدير آثار وتراث كركوك أن "الكشف الموقعي الذي يدور الحديثعنه لم يكن موقع أثري وغير مدون لدينا لغرض القول بأنه موقع أثري، وحتى الجرار التيوجدناها لا معلومات حقيقة على أنها من ضمن آثار الحضارات التي تعاقبت على المنطقة".

وأكد أن "أصل المعلومات كانت تفيد بوجود كدس عتاد في الموقع من قبلقيادة عمليات كركوك ولا وجود لأي آثار أو قطع ذهبية في الموقع الذي أثير الحديث عنه".