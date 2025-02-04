قضى بظروف غامضة.. انتشال جثة شاب من نهر في ديالى

2025-02-04 18:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الثلاثاء، بانتشال جثة شاب قضى بظروف غامضة منأحد الأنهر شمال شرقي المحافظة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية عثرت اليوم على جثة شاب منمواليد 1991 في نهر الوند بقضاء خانقين شمال شرقي ديالى، وهو من سكنة منطقة إمامعباس في القضاء".

وأضافأن "العثور على جثة الشاب جاء بعد ثلاثة أيام من تبليغ عائلته عن فقدانه وهويعاني من مشاكل عائلية ومنفصل عن زوجته ولديه طفل".

ولفتإلى أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث وما إذا كان عرضياًأو انتحار أو جنائياً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها".