بعثة بريطانية تبدأ أعمال التنقيب في تل كبيبة الأثري شمال الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت شرطة ذي قار عن وصول بعثة تنقيبية بريطانية للمباشرة في أعمال التنقيب في تل كبيبة الأثري، الذي يعود إلى عصر فجر السلالات، شمال مدينة الناصرية. وأشار مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية، أن البعثة ستباشر أعمالها في الموقع الأثري الواقع قرب قضاء الرفاعي، بعد أن تم...

