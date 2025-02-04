2025-02-04 19:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أدانت نقابة المحامين في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، تعرض المحامي "سهاد عبدالكريم" لاعتداء جسدي داخل مبنى محكمة تحقيق سهل أربيل، من قبل أفراد حماية قاضي.

وذكرت النقابة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المحامي (عبدالكريم) تعرض للضرب المبرح أثناء تواجده في المحكمة من قبل أفراد حماية قاضي".

واستنكرت النقابة هذا الاعتداء،" مؤكدة أنها "رفعت دعوى قضائية ضد المعتدين، وطالبت بفتح تحقيق في الحادثة".







