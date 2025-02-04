2025-02-04 20:01:00 - المصدر: ايشان

يواجه العراق، سيناريوهات عدة مرتقبة، بعد إصدار المحكمة الاتحادية قراراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، فعلى الرغم من دعوة رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، بالخروج إلى تظاهرات، إلا أن الطاعنين بجلسة “السلة الواحدة”، يؤكدون أن القوانين لن تُلغى، ولكن سيتوقف تنفيذها فورياً، ومؤقتاً أيضاً، لحين حسم الدعوى. عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد حمدان المالكي […]

ظهرت المقالة إيقاف تنفيذ قوانين جلسة “السلة الواحدة” يضع العراق أمام سيناريوهات عدة أولاً على ايشان.



