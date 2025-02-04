صندوق العراق للتنمية يحدد 6 قطاعات تتصدر أولوياته في الاستثمار

2025-02-04 20:15:01 - المصدر: واع

بغداد- واع- محمد الطالبي

حدد صندوق العراق للتنمية، اليوم الثلاثاء، 6 قطاعات أساسية تتصدر أولوياته للاستثمار، معللاً ذلك بأن كل قطاع منها يشكل أزمة كبيرة في البلاد.

وقال المدير التنفيذي للصندوق محمد النجار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك 6 قطاعات أساسية تتصدر أولويات الصندوق ويستهدفها بالاستثمار بها، وهي التحول الرقمي والزراعة الذكية والصناعة الذكية والسكن والتعليم والبيئة، وكل قطاع منها يشكل أزمة كبيرة في العراق".

وأضاف النجار، أنه "لدينا نقص كبير في السكن عندنا وكذلك في المدارس، وأيضاً لدينا في المعالجات البيئية لكل شيء، وهنالك حاجة للعمل على وضع استراتيجية جديدة للتعامل مع التغير المناخي"، مشيراً إلى أن "لدينا مجموعة كبيرة من الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات متعددة، إذ نعمل على تأسيس شركات ندخل القطاع الخاص فيها، فالإدارة للقطاع الخاص والاستثمار مشترك بيننا وبينهم".

وتابع أنه "لدينا الآن 10- 15 مشروعا استثماريا ضمن قطاعات الستة، على وشك أن تنطلق، والمشاريع الخاصة بنا تسير بنحو جيد، فالمدارس تسير بشكل ممتاز ومن ثم أجر وتملك سيكون لتمليك المساكن لأبناء الشهداء".