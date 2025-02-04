الفياض يؤكد أهمية الدور النيابي في متابعة إعداد استراتيجية الأمن الوطني

2025-02-04 21:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، أهمية دور اللجنة النيابية المشكلة لمتابعة الفريق الوطني لإعداد استراتيجية الأمن الوطني.وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض استقبل، اليوم، اللجنة النيابية المشكلة لمتابعة الفريق الوطني لإعداد استراتيجية الأمن الوطني".ورحب الفياض بالوفد النيابي، مؤكدا "على أهمية دور اللجنة في متابعة هذه القضية؛ بهدف تطوير عمل الأجهزة الأمنية والارتقاء بقدراتها التطويرية تماشيًا مع توجهات الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة".بدورها، أشادت اللجنة "بدور قوات الحشد الشعبي في تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجماعات الإرهابية ومساندة القوات الأمنية".