وفق قرار مجلس الوزراء.. (واع) تنشر التعليمات الخاصة ببدلات إيجار الأراضي الزراعية

2025-02-04 21:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واعتنشر وكالة الأنباء العراقية (واع) التعليمات الخاصة ببدلات إيجار الأراضي الزراعية وفق قرار مجلس الوزراء الذي صدر، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة المجلس.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الخامسة التي عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على إصدار وزارة الزراعة التعليمات الخاصة ببدلات إيجار الأراضي الزراعية التي تؤجر على وفق القانون 24 لسنة 2024، وكما يأتي:- الأراضي المروية/ أ- المستصلحة كليا /7000 دينار. ب- المستصلحة جزئيا/ 5000 دينار. جـ- غير المستصلحة/3000 دينار.- الأراضي الديمية/ أ-مضمونة الأمطار/7000 دينار. ب – شبه مضمونة الأمطار/ 4000 دينار. جـ- غير مضمونة الأمطار/ 500 دينار.- الأراضي الصحراوية/ أ- فيها آبار/ 1000 دينار. ب -لا يوجد فيها آبار/ 500 دينار".وأضاف البيان، أنه "تعتمد مبالغ بدلات الإيجار لأصناف الأراضي الزراعية أعلاه كخط شروع عند إجراء المزايدة العلنية، وتعتمد فنيا، وتنفذ التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية".