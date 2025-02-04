العراق والولايات المتحدة يتفقان على تعزيز التعاون المالي والاقتصادي

2025-02-04 21:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت وزارة المالية العراقية، يوم الثلاثاء، على تعزيز التعاون المالي والاقتصادي مع الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وزيرة المالية طيف سامي استقبلت، اليوم، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد دانيال روبنستين، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين العراق والولايات المتحدة.

وأكَّدت الوزيرة خلال اللقاء، وفق البيان، على أهمية الشراكة مع الجانب الأمريكي في دعم الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية، مشيرة إلى التزام العراق بتعزيز بيئة استثمارية جاذبة وتطوير القطاعات المالية.

من جانبه، أكد القائم بالأعمال الأمريكي حرص بلاده على دعم العراق في مجالات التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون في الإصلاحات المالية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين المؤسسات المالية في البلدين لتحقيق المصالح المشتركة.