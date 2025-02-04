"الاقتصاد نيوز" تنشر التعليمات الخاصة ببدلات إيجار الأراضي الزراعية

2025-02-04 21:25:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تنشر الاقتصاد نيوز التعليمات الخاصة ببدلات إيجار الأراضي الزراعية وفق قرار مجلس الوزراء الذي صدر، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة المجلس. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الخامسة التي عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على إصدار وزارة الزراعة التعليمات الخاصة ببدلات إيجار الأراضي الزراعية التي تؤجر على وفق القانون 24 لسنة 2024، وكما يأتي: الأراضي المروية أ المستصلحة كليا 7000 دينار. ب المستصلحة جزئيا 5000 دينار. جـ غير المستصلحة3000 دينار. الأراضي الديمية أمضمونة الأمطار7000 دينار. ب – شبه مضمونة الأمطار 4000 دينار. جـ غير مضمونة الأمطار 500 دينار. الأراضي الصحراوية أ فيها آبار 1000 دينار. ب لا يوجد فيها آبار 500 دينار. وأضاف البيان، أنه تعتمد مبالغ بدلات الإيجار لأصناف الأراضي الزراعية أعلاه كخط شروع عند إجراء المزايدة العلنية، وتعتمد فنيا، وتنفذ التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام