تراجع فرص العمل في أميركا خلال كانون الاول.. وانخفاض عمليات التسريح

2025-02-04 21:25:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت بيانات أميركية جديدة عن تراجع فرص العمل بنحو 556 ألف فرصة خلال شهر كانون الأول على أساس شهري، لتصل إلى 7.6 مليون فرصة. وبحسب التقرير الشهري عن فرص العمل ودوران العمالة الصادرة عن وزارة العمل الأميركية يوم الثلاثاء الرابع من شهر شباط، عدلت الوزارة بيانات فرص العمل الخاصة بشهر تشرين الثاني لتصبح 8.156 مليون فرصة عمل بدلاُ من 8.098 مليون فرصة بحسب ما أعلن في وقت سابق. كان اقتصاديون يتوقعون وصول فرص العمل في الولايات المتحدة خلال ديسمبر إلى ثمانية مليون فرصة، بحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز. في نفس الوقت تراجعت عمليات تسريح العاملين في الولايات المتحدة 29 ألفاً إلى 1.771 مليون عملية تسريح خلال شهر كانون الاول. لكن من فقدوا وظائفهم أصبح من الصعب عليهم إيجاد فرص عمل جديد في ظل حالة من الحذر لدى أصحاب العمل. كان الاحتياطي الفدرالي الأميركي قرر في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي تثبيت معدل الفائدة القياسي لليلة واحدة عند نطاق بين 4.25 و4.50 في ظل حالة من عدم اليقين بشأن تداعيات سياسات الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب على الاقتصاد الأميركي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام