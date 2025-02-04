ثلاثة انتصارات وتعادل في دوري نخبة اليد

2025-02-04 21:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحقق فريق الكرخ ، اليوم الثلاثاء ، فوزًا مهمًا على الجيش ضمن الجولة 14 من دوري النخبة بكرة اليد ، فيما تغلب الكوفة على ذي قار والسليمانية على المسيب وتعادل فريقا ديالى وكربلاء .وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية ( واع ) : بأن فريق الكرخ واصل سلسلة نتائجه الجيدة في دوري النخبة، ونجح اليوم في الفوز على الجيش 36 / 24 هدف في المباراة التي جرت في قاعة نادي الجيش .وأضاف، وفي باقي النتائج، فاز الكوفة على ذي قار 35 / 22 ، والسليمانية على المسيب 35 / 29 ، كما تعادل ديالى مع كربلاء 25 / 25 .