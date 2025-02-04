السوداني والحكيم يؤكدان ضرورة تحريك القطاعات الإنتاجية في العراق

2025-02-04 22:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، في مكتبه، مع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة.

وأشاد الحكيم بحسب بيان لمكتبه، تلقته "بغداد اليوم"، "بالخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية في التعامل مع التطورات الإقليمية والدولية،" مؤكداً أن "هذه الخطوات تعكس قدرة العراق على قراءة الأحداث بموضوعية وحيادية دون الانغماس في صراعاتها".

كما "جدد الدعوة إلى ضرورة التعامل مع الأوضاع في سوريا بجهوزية أمنية وعسكرية عالية، مشيداً بالحملات الأمنية المستمرة التي تستهدف بقايا عصابات داعش الإرهابية في الصحاري والمناطق النائية" مشدداً على "أهمية إدامة الضربات الأمنية ضد التنظيمات الإرهابية وتكثيف الجهد الاستخباري لضمان القضاء عليها بشكل نهائي".

وفي سياق الحديث عن الاقتصاد الوطني، أكد الجانبان على "ضرورة تحريك القطاعات الإنتاجية في البلاد، خصوصاً الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وتخفيف تأثير تقلبات أسعاره على الموازنة العامة".

كما أشاد الحكيم بالفعاليات الدولية والإقليمية التي تحتضنها العاصمة بغداد، معتبراً أنها تعزز مكانة العراق على الساحة الإقليمية والدولية،" داعيا إلى "توسيع نطاق هذه الفعاليات لتشمل قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة والثقافة، بما يخدم تطلعات الشعب العراقي".

وشدد الحكيم على "أهمية الحفاظ على ما تحقق من استقرار أمني وسياسي، محملاً الجميع مسؤولية تعزيز هذا الاستقرار، كما دعا إلى دعم الحكومات المحلية من خلال منحها الصلاحيات والإمكانات اللازمة لتمكينها من تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وإحداث نقلة نوعية في مستوى التنمية المحلية".