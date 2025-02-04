2025-02-04 22:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بابل، يوم الثلاثاء، بأن قوة أمنية ألقت القبض على مروج للمواشي "الميتة" جنوب المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة من مكافحة الجريمة المنظمة في ناحية الحمزة الغربي جنوب الحلة، مركز محافظة بابل، القت القبض على أحد الأشخاص المتهمين ببيع المواشي الميتة بعد ذبحها، محاولًا إيهام المواطنين والمطاعم بأنها صالحة للاستهلاك.

وكشف المصدر، أنه تم فحص العينات الخاصة باللحم بالاشتراك مع مديرية بيطرة بابل، وتبين أنها ميتة وتعاني من التهاب الكبد الفيروسي وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وأشار المصدر، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وفقًا للقوانين المعمول بها.