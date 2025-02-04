تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع مراقبة تطورات سياسات ترامب

2025-02-04 22:05:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الثلاثاء الرابع من شباط، عند الإغلاق، مع استمرار المستثمرين في مراقبة التطورات في السياسة التجارية الأميركية في عهد الرئيس الجديد دونالد ترامب. ارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 1.43 نقطة أو بنسبة 0.27 إلى مستوى 536.28 نقطة في نهاية التعاملات. كما أغلق مؤشر DAX الألماني الجلسة على ارتفاع 82.60 نقطة أو بنسبة 0.39 إلى مستوى 21510.84 نقطة. بينما هبط مؤشر FTSE 100 البريطاني 12.79 نقطة أو بنسبة 0.15 عند الإغلاق إلى مستوى 8570.77 نقطة. وارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 51.48 نقطة أو بنسبة 0.66 عند الإغلاق إلى مستوى 7906.40 نقطة. وهبطت أسهم يو بي إس UBS بنسبة 7 بعد فشل نتائج أعمال الربع الرابع للبنك، وخطط إعادة شراء الأسهم بقيمة ثلاثة مليارات دولار في نيل رضا المستثمرين. يأتي ذلك بعد هبوط الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الاثنين مع رد فعل المستثمرين على قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، وتهديده بفرض رسوم على السلع من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ومع ذلك، تعززت معنويات السوق بعد ساعات من قرار ترامب مع إعلانه في وقت لاحق عن توقف مؤقت لمدة 30 يوماً لتطبيق الرسوم الجمركية على المكسيك، وكندا. وجاءت هذه التوقفات بعد أن اتفقت الدولتان على اتخاذ خطوات نحو منع تهريب مخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. اقرأ أيضاً: ترودو: ترامب سيوقف الرسوم الجمركية على كندا لمدة 30 يوماً على الأقل في المقابل أعلنت الصين في وقت مبكر من صباح الثلاثاء أنها ستفرض رسوماً جمركية تصل إلى 15 على واردات أميركية معينة، بما في ذلك النفط الخام وبعض المركبات والمعدات الزراعية، بدءاً من العاشر من فبراير، وذلك رداً على قرار ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 على الواردات من بكين، بدءاً من يوم الثلاثاء. ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي للسيارات بنسبة 0.8 خلال تعاملات الثلاثاء، متعافياً من أداء ضعيف خلال جلسة أمس. وتعد المركبات واحدة من أكبر صادرات منطقة اليورو إلى الولايات المتحدة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام