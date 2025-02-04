رئيس الوزراء يؤكد أهمية تواصل العمل والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

2025-02-04 22:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أهمية تواصل العمل والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من أجل مواجهة التحديات، وتسريع تطور القطاعات الإنتاجية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم".وأضاف البيان، "شهد اللقاء استعراض الأوضاع العامة، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، والمتحقق من المشاريع التنموية الاستراتيجية، وصولاً إلى تلبية طموحات المواطنين في جميع مناطق العراق، فضلاً عن متابعة عمل مجالس المحافظات، وتحريك المشاريع الخدمية المتلكئة، والدفع بعجلة التنمية والاقتصاد إلى الأمام".وأكد رئيس الوزراء – حسب البيان- خلال اللقاء "أهمية تواصل العمل والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من أجل مواجهة التحديات، وتسريع تطور القطاعات الإنتاجية، خاصة الاقتصاد غير النفطي، نحو خلق فرص جديدة للعمل، والإدارة المثلى للثروة النفطية، وتعظيم موارد الصناعة والزراعة والخدمات".من جهته، أشاد السيد الحكيم – حسب البيان - بما تحتضنه بغداد من فعاليات دولية وإقليمية، ما يدل على ترسخ الاستقرار والأمن والانفتاح على كل الشراكات الاقتصادية، والتكامل الإقليمي من أجل تنمية مستدامة، وعلاقات تسهم في استقرار المنطقة.