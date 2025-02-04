أربيل تناقش استراتيجية داخلية الإقليم لسلامة الطرق

2025-02-04 23:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقدتفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ندوةحوارية حول استراتيجية وزارة الداخلية في الإقليم، لسلامة الطرق، لمناقشة عدد منالقضايا المتعلقة بالطرق وقوانين المرور في الإقليم، بحضور عدد من الشخصياتالرسمية والمهتمين في المجال الثقافي والاجتماعي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في أربيل، إن"الندوة تناولت أهمية تطوير بنية الطرق في إقليم كوردستان، وأبرز التحدياتالتي تواجهها، مثل ازدحام المرور وحوادث السير، بالإضافة إلى سبل تعزيز السلامةعلى الطرق. كما تم التطرق إلى التشريعات والقوانين المتعلقة بالمرور، حيث أكدالمشاركون في الندوة على ضرورة تطبيق هذه القوانين لتحقيق السلامة العامة".

وأضاف أنه "شارك في الندوة عدد منالمسؤولين من وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، بالإضافة إلى شخصيات ثقافيةواجتماعية، الذين تفاعلوا مع موضوع الندوة من خلال تقديم آرائهم واقتراحاتهم حولكيفية تحسين وضع الطرق وتعزيز الوعي بقوانين المرور في الإقليم".