2025-02-04 23:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واعقررت محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء احتجاجا على قرار قرار المحكمة الاتحادية بأصدار امر ولائي بايقاف تنفيذ قانون العفو.وقال محافظ نينوى عبد القادر الدخيل في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء في المحافظة و الدوائر و المؤسسات التابعة لها تعبيراً عن الاحتجاج على قرار المحكمة الاتحادية بأصدار امر ولائي بايقاف تنفيذ قانون العفو عن الابرياء و المظلومين".من جانبه ذكر المكتب الاعلامي لمحافظ صلاح الدين في بيان، أنه "بتوجيه من محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، تقرر إعلان عطلة رسمية في عموم محافظة صلاح الدين ليوم الأربعاء الموافق 5 شباط 2025، وذلك احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإصدار الأمر الولائي بإيقاف تنفيذ أحكام قانون العفو العام عن الأبرياء والمظلومين".وأكد المحافظ، بحسب البيان، أن "هذا القرار يعكس موقف حكومة المحافظة الرافض لأي إجراء يتعارض مع مبدأ العدالة والإنصاف، ويمس حقوق الأبرياء الذين ينتظرون تطبيق القانون لينالوا حريتهم وكرامتهم."أما محافظ الانبار محمد نوري أحمد فقد أعلن تعليق وتعطيل الدوام الرسمي لمدة 3 أيام في المحافظة؛ احتجاجاً على القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية المتضمن إيقاف تنفيذ قانون العفو العام (لإنصاف الأبرياء) الذي شرَّعه مجلس النواب العراقي مؤخَّراً، وتُستثنى من هذا القرار الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحية والبلدية.