2025-02-04 23:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، اليوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء في المحافظة و الدوائر و المؤسسات التابعة لها.

وأشار الدخيل في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، الى ان التعطيل "تعبيراً عن الاحتجاج على قرار المحكمة الاتحادية بأصدار أمر ولائي بايقاف تنفيذ قانون العفو عن الأبرياء و المظلومين".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أصدرت اليوم الثلاثاء، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.

وبحسب وثائق للحكم صادرة عن المحكمة، تلقتها "بغداد اليوم"، فإن "وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو اجراء وقائي مؤقت الى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه".

وأوضحت، أن "الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها لاسيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقاً ولا تكسبه".

فيما أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء،، عزمها التصويت على قوانين العفو العام والاحوال الشخصية والعقارات بشكل منفرد دون الذهاب لتمريرها بسلة واحدة.

وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، ان: "الأمر الولائي الذي صدر كان اعتراضا على تمرير القوانين بسلة واحدة لكن البرلمان سيعيد النظر بتمرير القوانين الثلاثة وسنمضي للتصويت على كل قانون على حدة تلافيا لاي قرار قضائي آخر" مبينا، ان "عشرة نواب اعترضوا على آلية التصويت لدى المحكمة ما أدى لاصدارها الأمر الولائي بإيقاف التنفيذ".

يذكر ان مجلس النواب قد صوّت يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على مشاريع قوانين تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها، بعد تعطلها في أكثر من جلسة سابقة.



