2025-02-04 23:27:04 - المصدر: ايشان

في إطار الزيارة التي يجريها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع “الجولاني” إلى تركيا بدعوة من أنقرة، التقت السيدة التركية الأولى بنظيرتها السورية. والتقت زوجة الرئيس التركي، أمينة أردوغان، بزوجة الرئيس السوري، لطيفة الشرع، وظهرتا معاً في أول صورة رسمية للأخيرة. ونشرت أمينة أردوغان عبر حسابها على منصة “انستغرام”، صورة لها مع زوجة الشرع وكتبت […]

ظهرت المقالة في أول صورة رسمية.. لطيفة الشرع تظهر “مبتسمة” قرب زوجة أردوغان أولاً على ايشان.



