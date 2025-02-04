2025-02-04 23:27:04 - المصدر: ايشان

قررت ثلاث محافظات عراقية، هي نينوى والأنبار وصلاح الدين، تعطيل الدوام الرسمي احتجاجًا على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، الذي شرّعه مجلس النواب مؤخرًا. وأعلن محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء في جميع دوائر ومؤسسات المحافظة، تعبيرًا عن رفضه للقرار القضائي، معتبرًا أن القانون المستهدف كان يهدف […]

ظهرت المقالة رفضًا لـ”ولائي الاتحادية”.. 3 محافظات تعطل الدوام الرسمي بقرار “غريب” أولاً على ايشان.



