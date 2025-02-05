عمليات بغداد تنفي إغلاق ساحة التحرير وسط بغداد احتجاجا على ايقاف قانون العفو العام

2025-02-05 00:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، ما تداولته بعض منصات مواقع التواصل الاجتماعي عن "إغلاق الطرق باتجاه ساحة التحرير" وسط العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان،تلقته "بغداد اليوم"، إن "جميع الطرق المؤدية الى ساحة تحرير سالكة ولا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاخبارية بشأن أغلاقها".

وبأضافت: "نؤكد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على الأخبار، وتجنب تداول المعلومات الكاذبة أو المضللة التي قد تثير القلق بين المواطنين".



