عمليات بغداد تنفي إغلاق الطرق باتجاه ساحة التحرير وسط العاصمة

2025-02-05 00:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعنفت قيادة عمليات بغداد، إغلاق الطرق باتجاه ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.وذكر إعلام قيادة عمليات بغداد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "بعض منصات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً مفاده إغلاق الطرق باتجاه ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وهنا تود ان تؤكد قيادة عمليات بغداد، بأن جميع الطرق المؤدية الى ساحة تحرير سالكة ولا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاخبارية بشأن أغلاقها."وأكدت قيادة عمليات بغداد، بحسب البيان، على "أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على الأخبار، وتجنب تداول المعلومات الكاذبة أو المضللة التي قد تثير القلق بين المواطنين".