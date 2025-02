2025-02-05 00:30:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد / المدىأصدر مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والبنك المركزي بياناً مشتركاً أمس الثلاثاء حول الإصلاحات المصرفية التي تُعتبر خطوة حاسمة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي. وأوضح البيان أن هذه الإصلاحات تشكل الركيزة الأساسية لاستكمال الجهود التي بدأت منذ تولي الحكومة مسؤولياتها، وذلك لتحقيق حزمة من مستهدفات التنمية الاقتصادية في العراق عبر تطوير القطاع […]

The post الحكومة والبنك المركزي في بيان: إصلاحات حاسمة قريباً تخص القطاع المصرفي appeared first on جريدة المدى.